O bitti demeden bitmez! Hazırlanın, Mart ayıyla birlikte ülkeye giriş yapıyor... Türkiye bu yıl kışı tam anlamıyla yaşayamadı. Herkes umudu kesmişken, meteoroloji uzmanlarından yeni uyarı geldi. Hazırlanın…

ensonhaber.com

Kışın büyülü beyaz örtüsü, bu sene pek göz kırpamadı diyebiliriz.

Ocak ve Şubat aylarında beklenen kar yağışı, ne yazık ki istenilen seviyede olmadı.

Şubat ayı sıcaklıklarıyla, adeta mevsim normallerini alt üst etti ve sıcak bir geçiş sergiledi.

Tam da kar özlemi çekenler için güzel bir haberimiz var! Hava Forum sitesi, kar tutkunlarına umut dolu bir duyuru yaptı.

Uzmanlar, kar yağışının beklenen altında kalmasına rağmen, yakın zamanda beyaz örtünün yeniden görülebileceğini açıkladılar.

Mart ayının ilk haftası giriş yapıyor

Meteoroloji Kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ramazana doğru havalar soğumaya başlayacak. Bazı şehirlerde tekrar kar gündeme gelebilir. Mart ayının ilk haftasından sonra 2023/2024 kışı "buradayım be buradayım" diyebilir. Henüz kış bitmedi, gelişmeleri takip ediyoruz..."