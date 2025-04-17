O çöpü temizleyen milyonlar kazanıyor! Tamı tamına 113 milyon TL veriliyor

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Ay’a ayak basan ilk insanlar geride sadece iz bırakmadı… Tam 96 torba insan atığı da Ay yüzeyinde kaldı.

Şimdi ise NASA, uzayın çöplüğe dönüşmesini önlemek ve gelecekteki görevlerde sürdürülebilirliği sağlamak için radikal bir adım atıyor.

“LunaRecycle Challenge” adı verilen yarışma ile NASA, insan atıklarını –dışkı, idrar, hatta kusmuk dahil olmak üzere– geri dönüştürebilecek yenilikçi sistemler geliştirmeyi amaçlıyor.

Üstelik bu önemli görev için en iyi fikre tam 3 milyon dolar (yaklaşık 113 milyon TL) ödül verilecek! Yarışı kazanan adeta bir servetin sahibi olacak.

GELECEKTE MARS’TA DA ROL OYANAYABİLİR

NASA yetkilileri, uzun süreli uzay görevlerinde kaynakların sınırlı olduğunu ve bu nedenle her gram maddenin verimli kullanılmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Yarışmanın amacı; Ay’da kurulacak üslerde, astronotların ürettiği atıkları enerjiye, gübreye ya da diğer faydalı maddelere dönüştürebilecek sistemleri ortaya çıkarmak.

Bu gelişme, hem çevresel sorumluluk bilinci hem de uzayda yaşam için sürdürülebilir bir altyapı kurma hedefi açısından büyük bir dönüm noktası olarak görülüyor. Kazanan sistemin gelecekte sadece Ay’da değil, Mars görevlerinde de kritik rol oynaması bekleniyor.