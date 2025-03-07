O şehirde düğünlere kısıtlama: Oralarda düğün kurmak yasaklandı!

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Antalya Valiliği tarafından dikkat çeken bir adım atıldı. Sokak aralarında yapılan kutlama organizasyonlarına dair atılan yeni adım medyada büyük bir yankı uyandırdı.

Söz konusu yeni adımla birlikte Antalya’da düğün, nişan, kına gecesi ve asker uğurlaması gibi açık alanda yapılan etkinliklere yasak getirildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, şehirde artan trafik sorunları, gürültü kirliliği ve kamu düzenini bozucu olayları önlemek amacıyla yeni bir karar aldıklarını duyurdu.

Vali Şahin, “Sokakları kapatıp düğün salonuna çevirmek kimsenin hakkı değil” diyerek artık bu tür organizasyonların sadece düğün salonları veya belediye tarafından belirlenen kamu alanlarında yapılabileceğini açıkladı.

GÜVENLİK Ö PLANDA

Sokak düğünlerinin trafik akışını olumsuz etkilediğini belirten Şahin, ambulans, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin ulaşımının engellendiğini vurguladı. Ayrıca, gürültü kirliliğinin hastalar, yaşlılar, öğrenciler ve bebekler için büyük bir sorun teşkil ettiğini ifade etti.

Bu kapsamda artık düğün, nişan, kına gecesi, asker uğurlaması ve mevlit gibi organizasyonlar artık açık alanlarda yapılamayacak.

Bu etkinlikler yalnızca düğün salonları veya belediyelerin belirlediği alanlarda düzenlenebilecek. Gürültü kirliliği ve trafiği aksatan etkinliklere izin verilmeyecek.

YIL BOYUNCA UYGULANACAK

Bu karara uymayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacağını da belirtildi.

Ayrıca söz konusu kararın mevsimlik olmadığını da belirten Vali Şahin, "Bu konudaki denetimleri sıkı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Antalya'da bu tür etkinlikleri yapmak isteyen vatandaşlarımız, tahsis edilmiş alanlarda bu etkinlikleri gerçekleştirebilir. Sokaklar, parklar ve kamusal alanlar vatandaşlara ayrılmıştır, bu alanlarda düğün ve benzeri organizasyonlara müsaade edilmeyecektir. Bu karar mevsimlik değil, yıl boyunca uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.