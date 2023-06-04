O şurupların adını unutturuyor! Kabızım diyenin dermanı... Kabızlık probleminden şikayetçi olanlar şuruplara başvururken bir noktadan sonra bağışıklık kazanılıyor. İlaçlar da fayda etmeyince çare doğal yollardan aranıyor. İşte kabızlığı bitiren o formül...

Kabızlık, tedavi edilmediği takdirde kronikleşebilir. Günlük hayatı sıkıntıya sokan kabızlık durumu, şişkinlik ve rahatsız hissetmeye neden olur. Büyük ölçüde beslenme şeklinden kaynaklanan kabızlık, bağırsak hareketlerinin tembelleşmesidir.

Kabızlıktan kurtulmak için başta şuruplar olmak üzere birçok ilacı deneyenler, bir süre sonra etkisini yitirdiğini dile getiriyor.

Kabızlığı doğal yollarla geçirmeyi isteyenler ise çeşitli bitki çayları, karışımlar, kürler ve meyveler deniyor.

İşte hayatınızdan "kabız" kavramını çıkartacak olan yöntem...

Kuru kayısıya pul biber dökün

Kabızlık denince akla ilk gelen şey şüphesiz ki kayısı meyvesidir. İshal yapıcı etkisiyle bilinen kayısı, kuru yada yaş fark etmeksizin önerilir.

Acı tüketmek de metabolizmayı hızlandırdığından bağırsakları harekete geçirir.

Kayısının üstüne biraz pul biber serpin ve 3-4 adet tüketin. Ardından ılık su için ve kısa sürede tuvalete çıkmaya hazır olun.