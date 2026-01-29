Ocak 2026 enflasyonu açıklandı mı, kaç oldu? İlk enflasyon beklentisi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak ayı enflasyon oranı, hem piyasaların yönünü hem de yıl sonu hedeflerini belirleyecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilecek olan veri, aynı zamanda kira artış oranını da netleştirecek.

Milyonlarca vatandaş, “Ocak 2026 enflasyonu açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor.

İşte, TÜİK 2026 Ocak ayı enflasyon oranı ve detaylara dair son gelişmeler...

OCAK 2026 ENFLASYONU AÇIKLANDI MI

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ocak ayı enflasyon rakamları da 3 Şubat 2026 Salı günü belli olacak.

AA Finans tarafından, 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketine göre ocak ayı TÜFE artış beklentisinin ortalaması yüzde 4,29 olarak hesaplandı.