Ocaktaki yağ ve yanık lekelerine elveda diyin! Bu yöntemle eser kalmayacak… Mutfağınızda bulunan cam seramik ocakta ilaha ki yağ veya yanık lekesi vardır. Bu lekeleri ocağı aşındırmadan geçirerek ilk günkü gibi yapmanın çok kolay bir yöntemi var. İşte bu yöntem sayesinde ocağınız tıpkı yeni alınmış gibi olacak…

ensonhaber.com

Cam sermaik ocağın üzerine dökülen yağ, süt veya sos gibi yiyecekler çok çabuk yandığı için temizlenmesi güç kirler bırakır. Bu kirleri çıkarmak epey zordur ve belkide ne yaparsanız yapın bir türlü çıkmaz.

Lekelerin kalıcı olmaması için pişirrme sonrasında mümkün olan en kısa sürede ocağı temizlemek gerekir. Ocakta bulunana yanık lekelerini gidermek için genellikle sünger ve bulaşık detarjanı kullanırsınız. Ne yazık ki bazı lekeler bu şekilde çıkmaz.

Temizlik sırasında kullanılan özellikle mineral içerikli aşındırıcı deterjanlar veya çamşır suları ocağın kısa sürede eski gibi görünmesine neden olur.

Bu yöntemle ocağınız yeni gibi kalacak…

Temizlik sırasında kullandığınız deterjanlar yerine bir adet bulaşık makinesi tableti ile daha iyi sonuçlar almanız mümkün. Bir adet bulaşık makinesi tabletini kalın bir macun kıvamına gelinceye kadar 1-2 yemek kaşığı ılık suda eritin ve ocakta bulunan yanık lekelerine veya tamamına uygulayın. Uyguladıktan sonra hazırladığını macunun etkili bi sonuç vermesi için 15 dakika ekleyin ve sonrasında nemli bir sünger yardımıyla macunu temizleyin. İşte bu yöntem ile ocağınız hep ilk aldığınız gündeki gibi tertemiz kalacak.