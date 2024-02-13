Öğrencilere müjde: 3 ilçede eğitime ara veriliyor
ensonhaber.com

2024 eğitim yılı sömestr tatilinin akabinde devam ederken, olumsuz hava koşulları öğrencileri zorluyor.

Son olarak Antalya'yı sel vurdu.

Yollarda su birikintilerinin oluştuğu kentte, çok sayıda araç suya gömüldü. 1 vatandaş hayatını kaybetti.

Yaşamın kısıtlandığı kentte eğitim de durma noktasına geldi.

Antalya Valiliği, 3 ilçede tatil ilan etti.

Eğitime ara

Antalya Valiliği, yarın 3 ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle, okullarımız eğitime hazır olamayacağından, 14 Şubat 2024 Çarşamba tarihinde 3 ilçemizde (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı) eğitime ara verilmiştir" denildi.

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