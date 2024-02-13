Öğrencilere müjde: 3 ilçede eğitime ara veriliyor

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2024 eğitim yılı sömestr tatilinin akabinde devam ederken, olumsuz hava koşulları öğrencileri zorluyor.
Son olarak Antalya'yı sel vurdu.
Yollarda su birikintilerinin oluştuğu kentte, çok sayıda araç suya gömüldü. 1 vatandaş hayatını kaybetti.
Yaşamın kısıtlandığı kentte eğitim de durma noktasına geldi.
Antalya Valiliği, 3 ilçede tatil ilan etti.
Eğitime ara
Antalya Valiliği, yarın 3 ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle, okullarımız eğitime hazır olamayacağından, 14 Şubat 2024 Çarşamba tarihinde 3 ilçemizde (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı) eğitime ara verilmiştir" denildi.
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