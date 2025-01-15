Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanak?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 yılı yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme tayin tercihlerinin 10-14 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan "aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler"den birine bağlı olarak mazereti bulunanların yer değiştirme başvurularını tamamlamalarını ardından gözler sonuç tarihine çevrildi,

Binlerce öğretmen tarafından yapılan mazerete bağlı tayin tercihlerinin açıklanacağı tarihte belli oldu. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

MAZERETE BAĞLI ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Yapılan açıklamaya göre atama sonuçları 16 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar hakkında bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise, "Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır." denildi.