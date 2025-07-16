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Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2025/2026 takvimi...

Yaz tatiline başlayan milyonlarca öğrenci ve velisi okulların yeni dönemde ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimi..

Haber Merkezi Haber Merkezi
16.07.2025 14:15
Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2025/2026 takvimi...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini geçtiğimiz haftalarda yayımladı.

Yaz tatili devam ederken milyonlarca öğrenci ve veli, okulların ne zaman açılacağını merak ediyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı sorusu, tatilin ilk günlerinden itibaren gündemdeki yerini koruyor.

Peki, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okullar hangi tarihte eğitime başlayacak? İşte merak edilenler...

Okullar ne zaman açılacak? 

Okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak. Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2025'te başlayacak. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası ise 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tatil tarihleri belli oldu

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili (sömestr) ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında planlandı. Eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline çıkacak.

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