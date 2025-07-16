Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2025/2026 takvimi...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini geçtiğimiz haftalarda yayımladı.

Yaz tatili devam ederken milyonlarca öğrenci ve veli, okulların ne zaman açılacağını merak ediyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı sorusu, tatilin ilk günlerinden itibaren gündemdeki yerini koruyor.

Peki, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okullar hangi tarihte eğitime başlayacak? İşte merak edilenler...

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak. Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2025'te başlayacak. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası ise 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tatil tarihleri belli oldu

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili (sömestr) ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında planlandı. Eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline çıkacak.