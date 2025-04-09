Online alışveriş devi n11 satılıyor! Yeni sahibi Abu Dabili

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Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformları arasında yer alan n11’de satılıyor. 2013 yılında Doğuş Grubu ile Güney Koreli SK Group’un ortaklığında kurulan alışveriş devi 2023’te Getir’in bünyesine katılmıştı.

Getir’in bünyesinde bulunan n11 şirketin en büyük yatırımcısı Mubadala’nın devreye girmesiyle, 2024 yılında Getir kurucularından Serkan Borançılı’nın sahibi olduğu Borançılı Teknoloji’ye devredilmişti.

Borançlı Teknoloji’ye devredilen n11, yaşanan son gelişmelerin ardından Abu Dabi merkezli DMSF Holding’e satılıyor.

REKABET KURULU’NUN ONAYI BEKLENİYOR!

Rekabet Kurumu’ndan onay beklenen satışın gerçekleşmesiyle birlikte, N11 Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin paylarının %100’ünün DMSF Holding Limited isimli şirket tarafından devralınacak.

Abu Dabi merkezli DMSF, ihracat ve ithalat, perakende, lojistik, depolama ve gayrimenkul geliştirme gibi birçok sektörde faaliyet yürüten uluslararası bir yatırım şirketi olarak biliniyor. Söz konusu satışa dair finansal detaylar gizliliğini koruyor.