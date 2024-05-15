Opsiyonel ne demek? Opsiyonel ne anlama gelir? Sosyal medyada sıkça kullanılan 'opsiyonel' kelimesi hakkında aramalar hız kazandı. Peki, 'opsiyonel' ne demek? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

ensonhaber.com

Son sönemde sosyal medyada bir akım haline gelmesinin ardından 'opsiyonel' kelimesinin anlamı merak uyandırdı.

Sosyal medya paylaşımlarının altındaki yorumlarda sıkça kullanılan opsiyonel kelimesi hakkında aramalar hız kazandı.

Peki 'opsiyonel' kelimesi ne demek? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Opsiyonel ne demek?

"Opsiyonel", bir şeyin gerekli olmayıp isteğe bağlı olduğunu ifade eden bir terimdir. Bir seçeneğin mevcut olduğunu, ancak zorunlu olmadığını belirtmek için kullanılır.

Örneğin, bir ürün veya hizmet satın alırken bazı özellikler veya ekstralar "opsiyonel" olabilir, yani müşterinin isteğine bağlı olarak satın alınabilir. Bu terim genellikle seçenekler sunulan durumlarda kullanılır ve kullanıcıya veya alıcıya seçim yapma özgürlüğü tanır.