Optik illüzyon: Çitayı görenler, yüzde 1'in içindeler...

Görsel illüzyonlar, internet kullanıcıları tarafından çok sevilir ve internette popüler bir bulmaca haline gelmiştir. Bu bulmacalar sadece çözmesi eğlenceli olmakla kalmaz, aynı zamanda bireyin gözlem becerilerini test etmeleriyle de bilinir.

İllüzyonlu bulmacalar, beynimizin eksik bilgi parçalarını doldurma eğilimini kullanarak bilgileri daha verimli bir şekilde işler.

Bu tür bulmacaların düzenli olarak uygulanması bilişsel yetenekleri geliştirebilir ve böylece yaşlı bireylerde bilişsel gerilemenin önlenmesine yardımcı olabilir.

Kartal gözlerin var mı? Hemen öğrenin!

Kaynak: FiveZero Safaris

Bu görsel illüzyon bulmacası gözlem becerilerinizi test etmek için iyi bir yol olacak.

Yukarıda paylaşılan görselde okuyucularımıza bir Afrika orman manzarası sunulmaktadır.

Uzun otların arasında ustaca kamufle olmuş bir çita.

Verilen süre içerisinde çitayı bulabilir misin?

Görsel illüzyon bulmacalarını hızlı bir şekilde çözebilen kişilerin mükemmel gözlem yeteneğine sahip oldukları bilinmektedir.

Çitayı bulabilmek için iki çok önemli özelliğe ihtiyacınız var: Mükemmel bir görüş ve keskin bir beyin.

Hemen aramaya başlayın!

Sadece ayrıntılara dikkat eden biri çitayı kolayca bulabilir.

Çitayı buldun mu?

Resme dikkatlice bakın; uzun otların arasında bir yerde saklanıyor.

Ve…

Zaman doldu!

Görsel illüzyon yarışmasını 7 saniyede tamamlayan kaç kişi var?

Eğer çitayı belirlenen zaman dilimi içerisinde görenlerdenseniz tebrikler.

Çita, fotoğrafın sol üst tarafında görülebilir. Çimlerde görülen siyah noktalar, çitanın varlığını doğrular niteliktedir.