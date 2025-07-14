Optik illüzyon: Resimdeki farklı sayıyı 7 saniyede bulanların IQ'su en az 130 çıkıyor

Dikkat becerilerini ölçen görsel zeka bulmacaları, her geçen gün daha fazla kişinin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Genellikle, benzer rakamlar arasında gizlenmiş farklı bir sayıyı bulmaya yönelik bu tür testler, bireylerin odaklanma ve gözlem yeteneklerini ölçmeyi amaçlıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir resimde kullanıcılardan farklı olan sayıyı bulmaları isteniyor.

Bu bulmacada sizden istenen '313' sayısı ile dolu olan resimde farklı sayıyı en kısa sürede bulmak.

Resimde '313' dışında bir farklı sayı daha yer alıyor. Peki, siz bu resime bakınca farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabileceksiniz?

İşte o görsel...

Resimde yüzlerce '313' sayısı bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane farklı sayı var.

Bu tür görsel testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.

Bu tip görsel bulmacalar bilişsel yetenekleri geliştiriyor. Resimdek farklı sayıyı bulmak için 7 saniyeniz var. Süreniz başladı.

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Ve süre bitti.

İşte resimdeki farklı sayının bulunduğu yer...

Resimde '313' dışında bulunan sayı 318'dir...