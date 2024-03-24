Optik İllüzyon: Siz de bir bakın! Resimdeki tünemiş baykuşu kimse göremiyor Optik Yanılsama: Resimde bir baykuş açıkça görülüyor. 10 saniyede fark edebilir misin? Şimdi gözlem becerilerinizi test edin!

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Beynimiz, etrafımızdaki dünyaya dair duyusal bir deneyim sağlamak için gözlerimizin aldığı bilgi boşluklarını doldurma eğilimindedir. Buna algı denir.

Optik yanılsama resimleri, insan algısını kandırmak için tasarlanmıştır ve beynin dikkatini belirlemeye yönelik en basit testlerden biri olarak kabul edilir.

Sinirbilimciler aynı zamanda beynin gerçekliği nasıl algıladığını incelemek için optik yanılsama resimlerini de kullandılar.

Optik illüzyon bulmacalarının uygulanmasının bireylerde daha iyi problem çözme becerilerinin geliştirilmesine ve yanal düşünmenin geliştirilmesine yardımcı olabileceği öne sürülüyor.

Yukarıda paylaşılan görselde terk edilmiş bir bina okuyucuların karşısına çıkıyor.

Binanın arkasından su akıyor. Bir baykuş ise bir şekilde binanın içinde saklanmayı başarmış.

Burada okuyucuların önündeki zorluk, baykuşu 10 saniyede tespit etmektir.

Zamanınız şimdi başlıyor! Resmi dikkatlice kontrol edin.

Sadece en dikkatli okuyucular baykuşu hızlı bir şekilde fark edebilecektir.

Bunu fark ettiniz mi?

Görüntünün tüm alanlarını dikkatlice tarayın.

Ve…

Süre doldu. İşte çözümü:

Baykuş binanın tepesine tünemiş olarak görülüyor.