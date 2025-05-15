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Osimhen tarihe geçti! Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcular

Osimhen tarihe geçti! Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcular Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcular merak uyandırdı. İşte bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcular sıralaması..