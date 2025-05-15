Osimhen tarihe geçti! Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcular
Haber Merkezi

Süper Lig’de forma giyen yabancı futbolcular, attıkları gollerle Türk futbol tarihine damga vurmaya devam ediyor.

Özellikle son yıllarda artan yabancı oyuncu kalitesi, gol krallığı yarışlarını da daha çekişmeli hale getirdi.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen bu sezon gösterdiği performans ile adeta göz dolduruyor.

Galatasaray'ın dün akşam oynanan Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Osimhen, Türk futbol tarihine geçti.

Osimhen bu sezon tüm kulvarlarda 35 gole ulaşarak Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olmayı başardı.

İşte, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcular...

Osimhen - 35 Gol

Jardel - 34 Gol

Enner Valencia - 33 Gol

Sörloth - 33 Gol

Icardi - 32 Gol

Gomis - 32 Gol

Diagne - 31 Gol

Piatek - 31 Gol

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Hüseyin Topuz
Seo Editor