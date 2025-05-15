Osimhen tarihe geçti! Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcular

Süper Lig’de forma giyen yabancı futbolcular, attıkları gollerle Türk futbol tarihine damga vurmaya devam ediyor.
Özellikle son yıllarda artan yabancı oyuncu kalitesi, gol krallığı yarışlarını da daha çekişmeli hale getirdi.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen bu sezon gösterdiği performans ile adeta göz dolduruyor.
Galatasaray'ın dün akşam oynanan Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Osimhen, Türk futbol tarihine geçti.
Osimhen bu sezon tüm kulvarlarda 35 gole ulaşarak Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olmayı başardı.
İşte, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcular...
Osimhen - 35 Gol
Jardel - 34 Gol
Enner Valencia - 33 Gol
Sörloth - 33 Gol
Icardi - 32 Gol
Gomis - 32 Gol
Diagne - 31 Gol
Piatek - 31 Gol