Osmanlı padişahlarına makyaj yapılmasının sebebi bakın neymiş

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Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahlar, devletin gücünü ve ciddiyetini her zaman en etkili şekilde yansıtmak zorundaydılar.

Halk, saray mensupları ve elçiler önünde her zaman güçlü, ciddi ve gösterişli bir şekilde görünmeleri gerekiyordu.

O dönemde padişahlara makyaj yapılır, yüzleri boyanırdı. Ancak bu durum günümüzde uygulanan makyajlardan çok daha farklı bir anlam taşıyordu.

GÜNÜMÜZ MAKYAJ ANLAMINDAN ÇOK FARKLI

Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahların makyaj yapması, estetik kaygılarla yapılmış bir uygulama değildi.

Özellikle yabancı elçilerle yapılacak görüşmelerde padişahların yüzlerine boyalar sürülürdü. Amaç, etkileyici bir görüntü bırakmak değil, padişahın güçlü ve sağlıklı bir görüntüye sahip olmasını sağlamaktı.

Örneğin, ünlü Venedik elçisi, Kanuni Sultan Süleyman ile yaptığı görüşme öncesinde, Sultan Süleyman’ın yüzüne renkler sürüldüğünü belirtmişti.

Bu uygulamanın arkasındaki neden ise, Sultan Süleyman’ın oldukça beyaz teni nedeniyle hasta gibi görünmesinin engellenmesiydi. Bu stratejiyle, padişahın halk gözündeki gücü ve sağlığı pekiştirilmiş oluyordu.

Ayrıca, padişahların portreleri çizileceği zaman da makyaj yapılırdı. Burada amaç, yüz hatlarının daha belirgin ve kusursuz görünmesini sağlamaktı.

Yani, Osmanlı döneminde makyaj, bugünkü güzellik algısının ötesinde, padişahların güçlü ve ciddi bir imaj oluşturmak için kullanılan önemli bir stratejiye dönüşmüştü.