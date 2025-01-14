Osmanlı'nın en iyi kazandıran mesleğiydi; Şimdi çırak bile bulunmuyor...

Yağmur Dinç

Saraçlık, geleneksel bir zanaat olarak yüzyıllardır insan ihtiyaçlarına hizmet etmiş, özellikle hayvanların taşımacılıkta kullanıldığı dönemlerde altın çağını yaşamıştır.

Ancak teknolojinin gelişimi saraçlık mesleğini derinden etkilemiş, hatta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır.

Saraçlık, özellikle hayvanların ulaşım ve taşımacılıkta kullanıldığı dönemlerde büyük önem taşırdı.

Osmanlı döneminde saraçlar, genellikle sarayın ve ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için çalışırdı. Padişahın kullandığı özel eyerler ve koşum takımları genelde saraç ustaları tarafından yapılırdı.

YOK OLMAYA BAŞLADI

Genellikle babadan oğula kalan bu meslek kolu için şimdilerde çırak bulmak bile imkansız hale geldi.

Diyarbakır’da Kemal Gürcüm (92), 12 yaşında başladığı saraçlık mesleğini 80 yıldır sürdürüyor. Artık yaşlandığı ve tek başına zorlandığı için mesleği bırakacağını söyleyen Gürcüm, “80 yıla yakındır bu mesleği yapıyorum. Eskiden iş vardı, şimdi yok. Yaptığım eyerler, artık o kadar satılmıyor. Bu meslek öldü, ben de vakit geçsin diye dükkana geliyorum” dedi. (AA)

Erzurum’da 52 yıldır saraçlık yapan 62 yaşındaki Abdulhamit Akbulut, günümüzde saraçlık mesleğinin unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi. Akbulut, “Benden sonra bu mesleğin yok olmasından korkuyorum. Şu anda işyerimde tek başıma çalışıyorum. Benden sonra bu işi yapacak kimse yok” diye konuştu. (İHA)