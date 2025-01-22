Otel yangınının ardından ilan edilmişti Milli yas kaç gün sürecek?

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21 Ocak 2025 tarihinde Bolu Kartalkaya’da yer alan bir otelde 66 kişinin hayatına mal olan bir facia yaşandı. Türkiye’nin gündemini derinden etkileyen bu yangın sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya’da gerçekleşen yangının ardından Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kartalkaya'da çıkan yangın hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı milli yas ilan etti. Milli yasın ilan edilmesinin ardından milyonlara kişi milli yasın kaç gün süreceğini merak ediyor. Peki, milli yas kaç gün sürecek?

MİLLİ YAS KAÇ GÜN SÜRECEK?

Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen ve 66 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangın faciası nedeniyle milli yas ilan edildi. Milli yas 22 Ocak 2025 Çarşamba günü Türkiye genelinde ve yurt dışı temsilciliklerinde güneşin batışına kadar bayraklar yarıya indirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından milli yas ilan edildiğini, "Yüreklerimizdeki yangını tarif etmekte kelimeler yetersiz kalıyor. 1 günlük milli yas ilan edilmiştir. Çarşamba günü yurdumuzda ve dış temsilciliklerimizde bayraklarımız yarıya çekilecektir. Gün bir ve birlik olma günüdür. Tüm aktörlerden vatandaşlarımızın acısına hürmet göstermelerini istiyorum. Gün siyaset yapma değil, dayanışma, bir ve beraber olma günüdür. Siyaset, medya, yerel yöneticiler dahil herkesten vatandaşımızın acısına hürmet bekliyoruz." ifadeleriyle açıkladı.