Otomobil devi yüz binlerce aracını geri çağırdı! Hem frenler hem motor arıza veriyor

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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından ABD merkezli otomobil devi Ford yüz binlerce aracı hakkında geri çağırma başlattı.

Otomotiv devi söz konusu geri çağırma kapsamında 123 bin 611 aracını, olası fren sıvısı sızıntısı nedeniyle geri çağıracağını duyurdu. Bu sızıntının, fren performansını olumsuz etkileyerek durma mesafesini artırabileceği belirtildi.

Fren arızasının yanı sıra 24 bin 655 aracını ise, güç aktarma sistemi kontrol modülünün (PCM) sürüş sırasında kendiliğinden sıfırlanabileceği bir yazılım hatası nedeniyle geri çağırmaya dahil olduğu belirtildi.

O MODELLER GERİ ÇAĞIRMA KAPSAMINA DAHİL EDİLDİ

Söz konusu geri çağırmadan 2017–2018 model yıllarına ait Ford F-150, Expedition ve lüks segmentte yer alan Lincoln Navigator modelleri etkilendiği belirtildi.

Ford, bu araçlardaki fren sisteminde yer alan ana silindir ya da fren güçlendirici gibi bileşenlerde sorun tespit edilmesi durumunda, ilgili parçaların bayilerde ücretsiz olarak değiştirileceğini açıkladı.

Ford’un ikinci geri çağırma kapsamındaysa 2025 model Explorer SUV yer aldığı belirtildi. Bu durumun, park sisteminin devre dışı kalmasına ya da motorun aniden stop etmesine neden olabileceği açıklandı.

Araç sahiplerinin, ilgili geri çağırma programlarını düzenli olarak takip etmesi ve yetkili servislerle iletişime geçmesi, güvenli sürüş açısından büyük önem taşıyor.