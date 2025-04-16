Otomobil devleri yarışa girdi: İşte sıfır faizle satılan araçlar...

Haber Merkezi

Sıfır otomobil almak isteyenler için Nisan 2025 itibarıyla müjdeli haberler gelmeye başladı.

Otomobil markaları, sıfır faizli krediler ve uygun ödeme planlarıyla tüketicilere cazip finansman seçenekleri sunuyor.

Kampanyaların hızla yayıldığı bu dönemde, araç sahibi olmayı düşünenler için pek çok fırsat sunuluyor.

İşte 2025 yılı Nisan ayında, otomobil almak isteyenler için en güncel sıfır otomobil kampanyaları:

PEUGEOT

Fransız otomobil üreticisi Peugeot, Nisan ayında hemen hemen tüm modellerinde sıfır faizli kredi imkanı sunuyor.

E-3008 modeli hariç tüm Peugeot araçları, faizsiz kredi fırsatlarıyla satışa sunulmuş durumda. Bu kampanya, Peugeot almak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor.

RENAULT

Renault, sıfır faizli kredi kampanyasını sonlandırmış olsa da, Clio, Megane Sedan ve Yeni Duster modellerinde oldukça cazip fırsatlar sunuyor.

Clio, Megane Sedan ve Yeni Duster modellerinin tüm versiyonları için 200 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuluyor. Ayrıca, Megane E-Tech elektrikli modeline özel 350 bin TL’lik kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz oranı ile alıcıların beğenisine sunuluyor.

Renault’un bu kampanyası, hem elektrikli araç almak isteyenler için hem de düşük faizli kredilerle yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için oldukça cazip.

OPEL

Alman otomobil devi Opel, mart ayı itibarıyla neredeyse tüm modellerinde kredi kampanyası başlatmış durumda.

150 bin TL’den 700 bin TL’ye kadar farklı kredi tutarlarıyla sunulan bu fırsatların faiz oranları ise %0 ile %2,99 arasında değişiyor. Opel, geniş kredi seçenekleri ve esnek ödeme planları ile yeni araç almak isteyenler için önemli bir alternatif sunuyor.

TOYOTA

Toyota, Nisan ayında fiyat listelerini güncellerken, bazı modellerinde özel kampanyalarla dikkat çekiyor. Örneğin, Corolla’nın baz versiyonunun fiyatı, mart ayında 1.663.000 TL iken, Nisan ayına özel kampanyada bu fiyat 1.558.000 TL’ye düşürülmüş durumda.

Toyota’nın bu ayki kampanyaları, araç fiyatlarında indirim yapmanın yanı sıra, uygun ödeme planlarıyla da araç alımını kolaylaştırıyor.

KIA

Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, Nisan ayında Niro, Picanto ve Stonic modelleri için sıfır faizli kredi ve düşük faizli kredi seçenekleri sunuyor.

Örneğin, Niro modeli için 250 bin TL’lik kredi, 12 ay sıfır faizle sunuluyor. Picanto ve Stonic modellerinde ise 12 ay vadeli, %0,99 faizli kredi fırsatları mevcut. Kia, ayrıca EV9 elektrikli modelini de 600 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ile satışa sunuyor.

CITROEN

Fransız otomobil markası Citroën, C4 ve C4 X modellerinde 150 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkanı sunuyor. Elektrikli araç almak isteyenler için ise, ** ë-C4** ve ** ë-C4 X** modellerinde de faizsiz kredi ya da 30 bin TL nakit indirim fırsatı mevcut.