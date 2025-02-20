Otomotiv devinden kritik karar! Koca bir devir kapandı, artık üretim yapılmayacak

Haber Merkezi

Dünya pazarında önemli bir yere sahip olan Japon otomobil üreticisi Toyota o model araçları için üretim durdurma kararıyla gündeme geldi.

2012 yılından beri üretimde olan, ekonomik fiyatları ve dayanıklıkları ile öne çıkan iki modeli için 2025 Ekim itibariyle üretim durdurma kararı aldığını açıklayan şirket büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

Japon otomobil devi, Japon pazarına özel ürettiği eski nesil Corolla Axio sedan ve Corolla Fielder wagon modellerinin üretimini sonlandıracağı yönünde açıklama yaptı.

ÜRETİM DURUYOR!

Japon pazarına özel olarak üretilen Corolla Axio sedan, önden çekişli ve manuel şanzımanlı versiyonunda 1.639.600 Yen (yaklaşık 392 bin TL) fiyatla satılıyordu.

Dört tekerlekten çekişli ve CVT şanzımanlı versiyonu ise 1.913.000 Yen (yaklaşık 457 bin TL) fiyat etiketine sahipti. Üretim kararı alınan diğer modeli Corolla Fielder wagon ise başlangıç fiyatı ise 1.786.400 Yen (yaklaşık 427 bin TL) ile satışa çıkıyordu.