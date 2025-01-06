Otomotiv devinden skandal hata! O model on binlerce araç geri çağrılıyor

Haber Merkezi

Güney Koreli köklü otomobil üreticilerinden olan Kia, ABD pazarında satılan 22 bin 883 adet EV9 elektrikli SYV modelinin üretimi sırasında yapılan hata şaşkına çevirdi.

Kia’nın Gwangmyeong fabrikasında 25 Eylül 2023 ile 15 Ekim 2024 tarihleri arasında üretilen 22.883 adet EV9 modeli, potansiyel bir güvenlik riski nedeniyle geri çağırma kapsamına alındı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmaya konu olan araçların montaj hattında çalışan bir işçinin koltuk vidalarını yanlış sabitlemesinin sebep olduğunu açıkladı.

YAPILAN ŞİKAYET HATAYI ORTAYA ÇIKARDI

İncelemelere konu olan modeller ise Eylül ayından bir müşterinin 2024 model EV9 aracının üçüncü sıra koltuğunun düzgün monte edilmediği ve vidaların eksik olduğu yönündeki şikayeti ile ortaya çıktı.

Eksik vidaların, olası bir kaza durumunda koltukların yerinden çıkmasına ve yolcu güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atmasına yol açabileceği vurgulandı. Kia bayileri, geri çağrılan araçların ikinci ve üçüncü sıra koltuklarını kontrol ederek eksik vidaları ücretsiz olarak takacağı ise yapılan geri çağırma duyurusunda belirtildi.

Söz konusu geri çağırma ise, teslim edilmiş veya teslim edilmeyi bekleyen tüm EV9 modellerini kapsıyor. Şirket, halen sevkiyatı bekleyen 990 aracın kontrolden geçirildiğini ve herhangi bir soruna rastlanmadığını da ayrıca paylaştı. Kia, araç sahiplerine yerel bayilere başvurarak koltuk montajlarının kontrol edilmesini tavsiye etti.