Otomotiv dünyasında vites değişiyor: Bu araçlar tarihe karışacak

Haber Merkezi

Otomatik şanzımanlı ve elektrikli araçların yükselişi, manuel vitesli araçların geleceğini tehdit ediyor.

İngiltere’de son on yılda manuel şanzımanlı araçların sayısında büyük bir azalma yaşandı.

Verilere göre, manuel vitesli araçların sayısı son on yılda yüzde 57 oranında geriledi ve uzmanlar, 2037 yılına kadar manuel araçların tamamen ortadan kalkabileceğini öngörüyor.

İngiltere’deki en çok satan 30 marka üzerinde yapılan araştırmaya göre, 2015 yılında 192 model manuel vites seçeneği sunarken, bu sayı her yıl hızla düştü.

2023’te 109 modele inen manuel vitesli araç sayısı, 2024’te 89’a, 2025 yılı itibarıyla ise sadece 82 modele kadar geriledi.

Sadece son iki yılda yaşanan yüzde 25’lik düşüş, manuel şanzımanın hızla geride kaldığını ve otomatik şanzımanlı araçların sürücüler tarafından daha fazla tercih edildiğini gözler önüne seriyor.

MANUEL VİTESLİ ARAÇLAR AZALDI

Donanım Haber’de yer alan habere göre; Lexus, Mercedes, Tesla ve Volvo gibi prestijli markaların ardından Mini ve Land Rover da 2025 yılı itibarıyla tamamen otomatik şanzımana geçeceğini duyurdu.

CarGurus’un araştırmasına göre, İngiltere’de en çok satan 30 otomobil markası arasında 196 model yalnızca otomatik şanzımanla sunuluyor. Manuel vitesli araçlar ise toplamda sadece yüzde 29’luk bir dilime sahip.

Otomatik şanzıman artık lüks bir özellik olmaktan çıkıp, araçların standart donanımlarından biri haline geldi.

BAZI MARKALAR DEVAM EDİYOR

Ancak manuel vitesin tamamen yok olması henüz mümkün değil. Bazı markalar, nostaljik bir deneyim sunarak manuel vitesin ruhunu yaşatmaya devam ediyor.

Volkswagen, İngiltere’de 7 modelinde hala manuel vites seçeneği sunarak bu konuda öne çıkıyor. Citroen ve Ford ise 6 manuel vitesli modelle bu geleneği sürdürüyor. Dacia, Hyundai, Mazda ve Skoda gibi markalar da 5 manuel vitesli modelle manuel şanzımanı koruyan üreticiler arasında yer alıyor.

CarGurus’a göre, otomatik şanzımanlı araçların yaygınlaşması ve elektrikli araçların tek oranlı şanzımanlarla çalışması, manuel vitesin gelecekte teknik olarak yer bulamayacağı anlamına geliyor.