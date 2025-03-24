Otomotiv sektöründe deprem! İki büyük otomotiv devi iflas başvurusunda bulundu

Haber Merkezi

Almanya merkezli otomobil üreticileri zor günler geçiriyor. Ülkenin otomobil sektöründeki önemli tedarikçileri arasında yer alan iki şirket iflas ile burun buruna gelmiş durumda.

Yaşanan finanasal sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulunan Getriebe und Antriebstechnik Wernigerode GmbH (GAW) ve Schlote Harzgerode GmbH adeta sektörde deprem etkisi yarattı.

Yaşanan finansal sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusu yaptığını duyuran iki şirket, Hildesheim merkezli Schlote Group’un bir parçası olarak faaliyet gösteriyordu.

Önemli tedarikçiler arasında yer alan şirketleri yaşadığı ekonomik darboğazın temelinde ise Volkswagen’in alım stratejisinde yaptığı değişiklikler yer alıyor.

Alman devi Volkswagen tarafından geçtiğimiz yıl tedarik zincirinde yapılan düzenlemeler ve satın alımları durdurması, Schlote Group’a bağlı firmaların gelir akışında büyük bir kayba yol açması şirketlerin iflas başvurusunun nedenleri arasında gösteriliyor.

ÇALIŞANLARIN KADERİ BELİRSİZ!

Alman basınında yer alan haberlere göre, bir diğer tedarikçi firma Hasenclever & Sohn GmbH’nin iflas etmesi, Schlote Harzgerode GmbH’nin 15 milyon euro değerindeki siparişini kaybetmesine neden oldu.

Otomotiv sektöründeki bu gelişme, şirketin mali yapısını iyice zayıflatarak iflas sürecine girmesine yol açtı. Sektörde önemli bir konuma sahip olan ve iflas başvurusunda bulunan GAW ve Schlote Harzgerode GmbH, toplamda 278 çalışana istihdam sağlıyordu.

Schlote Group’un dünya genelinde yaklaşık 1.500 çalışanı bulunurken, grubun nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.