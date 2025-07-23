Türkiye'de spor, sanat, müzik ve güzel sanatlar gibi özel yetenek gerektiren bölümlere giriş için uygulanan Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), 2025'te de düzenlenecek.

Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri ve diğer yetenek odaklı bölümlerine yerleşmek isteyen binlerce adayın merakla beklediği başvuru süreci için ÖSYM'den açıklama geldi.

23 Temmuz 2025 tarihinde başlayan ÖZYES başvuruları, adayların gündeminde yerini aldı.

Peki, ÖZYES 2025 başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? ÖZYES başvuru ücreti 2025 ne kadar? Detaylar haberimizde...

ÖZYES 2025 BAŞVURU TARİHLERİ

Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) için başvurular 23 Temmuz 2025 – 28 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak.

Geç başvuru yapmak isteyen adaylar için ise 30 Temmuz 2025 tarihi geç başvuru günü olarak belirlendi.

Geç başvurular, aynı gün saat 23:59’a kadar ÖSYM’nin e-İŞLEMLER platformu üzerinden artırımlı ücretle yapılabilecek.

NASIL BAŞVURULUR

Başvurular, ÖSYM’nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilecek.

Adayların, başvuru sürecini tamamlayabilmeleri için sınav ücretini belirtilen tarihler içinde ödemeleri gerekiyor.

ÖZYES BAŞVURU ÜCRETİ 2025

2025 ÖZYES başvuru ücreti belli oldu. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzu göre 2025 ÖZYES başvuru ücreti 1.500 TL olarak açıklandı.

Ödeme işlemleri, ÖSYM’nin “ÖDEMELER” alanından kredi kartı veya banka kartı ile gerçekleştirilebilecek.