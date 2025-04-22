Papa'nın yerine kim geçecek? İşte yeni Papa adayları 2025

Yağmur Uçar

Katolik kilisesinin 266. lideri Papa Francis dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Papa'nın ölümünün ardından yeni Papa seçimi gündeme geldi. Birkaç üst düzey kardinal öne çıkan adaylar arasında yer aldı.

Katolik Kilisesi'nin, ruhani liderini seçmek için kullandığı yöntem son 800 yıldır neredeyse hiç değişmedi.

Kurallar gereği, Papa olarak seçilen kişi ölene dek görevde kalıyor.

Papa öldüğünde ya da 2013'teki gibi Papa 16. Benedikt'in istifasıyla yaşanan istisnai durumlarda "Papalık Seçimi" yani "Konklav" yapılıyor.

Oylamada 3'te 2 çoğunluğu alan kişi, yeni "Papa" olarak seçiliyor.

Peki; Yeni Papa adayları kimler? Papa Francis'in yerine kim geçecek? İşte detaylar...

PAPA OLMA ŞARTLARI 2025

Sadece erkekler Papa olabilir.

Resmen Katolik ve özellikle rahiplik sıfatı olan bir erkek olması tercih edilir.

Teorik olarak herhangi bir Katolik erkek seçilebilir ama uygulamada sadece kardinaller arasından seçilir.

YENİ PAPA ADAYLARI 2025

1. Kardinal Luis Antonio Tagle – Filipinler

Vatikan'da Evangelizasyon Dairesi'nin başkanıdır.

Asya'daki Katolik nüfusun artışıyla birlikte, Asya'dan seçilecek ilk papa olma potansiyeline sahiptir.

Çin ile ilişkilerde stratejik bir figür olarak görülmektedir. ​





2. Kardinal Peter Turkson – Gana

Vatikan'da çeşitli görevlerde bulunmuş deneyimli bir kardinallerden biridir.

Afrika'dan seçilecek ilk papa olma ihtimaliyle dikkat çekmektedir.

Sosyal adalet ve çevre konularındaki çalışmalarıyla tanınır. ​





3. Kardinal Pietro Parolin – İtalya

Vatikan'ın Dışişleri Bakanı olarak görev yapmaktadır.

Diplomatik deneyimi ve dengeli yaklaşımıyla öne çıkar.

Avrupa'dan gelen geleneksel bir aday olarak görülmektedir. ​





4. Kardinal Péter Erdő – Macaristan

Macaristan Başpiskoposudur ve Avrupa'daki muhafazakâr kanadı temsil eder.

Daha önceki konklavlarda da adı geçen deneyimli bir adaydır. ​





5. Kardinal Matteo Zuppi – İtalya



Bologna Başpiskoposudur ve liberal görüşleriyle tanınır.

LGBTQ+ bireylerin kutsanması ve doğum kontrolü gibi konularda reformist bir yaklaşımı savunmaktadır. ​





6. Kardinal Robert Sarah – Gine

Katolik Kilisesi'nin muhafazakâr kanadının önde gelen isimlerindendir.

Afrika'dan gelen güçlü bir aday olarak, geleneksel değerlere bağlılığıyla bilinir