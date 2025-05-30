Para birimlerine yenisi ekleniyor! İşte, yeni para birimi

Batı Afrika’da para birliği yolunda önemli bir adım atılıyor. Fransa’ya bağlı sömürge geçmişinden kalan para birimlerini terk etmeye hazırlanan 15 Afrika ülkesi, ortak para birimi “eko”yu hayata geçirmek için hazırlıklarını hızlandırdı.
ECOWAS'ın 50. kuruluş yıl dönümü kapsamında Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen etkinlikte konuşan Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar, tek para biriminin topluluğun ekonomik bütünleşmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
8 ÜLKENİN ORTAK PARA BİRİMİ OLACAK
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) çatısı altında yürütülen ortak para birimi projesi, uzun süredir masadaydı. Ancak son dönemde siyasi iradenin güçlenmesi ve halktan gelen destek, süreci hızlandırdı.
“Eko”, ilk etapta CFA frangını kullanan 8 ülkenin ortak para birimi olacak. Ardından diğer üye ülkelerin de sisteme katılması planlanıyor.
Uzmanlar, tek para biriminin bölgede ticareti kolaylaştıracağını, döviz kurlarındaki oynaklığı azaltacağını ve ekonomik istikrarı artıracağını belirtiyor.