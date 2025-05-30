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Para birimlerine yenisi ekleniyor! İşte, yeni para birimi

Para birimlerine yenisi ekleniyor! İşte, yeni para birimi Ekonomi dünyasını yakından ilgilendiren gelişmeler olmaya devam ediyor. Özellikle değer kazanan ve kaybeden para birimleri dikkat çekiyor. Bu para birimlerinin arasına katılmaya hazırlanan yeni para birimi dikkat çekti.