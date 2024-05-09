Pasaportunu alan o şehirlerin yolunu tutuyor! İşte, yurt dışında çalışmak için en çok tercih edilen 10 şehir…

Dünya genelinde birçok insan kendi ülkeleri yerine farklı ülkelerde çalışmak istiyor. Gerek ekonomik koşullardan ötürü gerekse yaşam olanakları açısından yapılan bu tercihler bir dizi araştırma sonucunda sonuca bağlanıyor.
İş tercihleri, yaşanacak yer, alınacak ücret, yaşam şartları gibi birçok konunun araştırılmasının ardından belirlenen noktalar küresel anlamda yapılan bir araştırmaya göre en çok tercih edilenleri belirledi.
Yapılan araştırma kapsamında en çok tercih edilen şehirlerin listelendiği listede yer alan şehirler ise görenleri şaşırttı. Ekonomist’te yer alan habere göre, The Network ve The Stepstone Group tarafından, 188 ülkeden 150 binden fazla çalışanın katılımıyla oluşturulan ankette o şehirler ilk 10’a girdi.
İşte, çalışmak için en çok tercih edilen 10 ülke…
1-LONDRA
2-AMSTERDAM
3-DUBAİ
4-ABU DABİ
5-NEW YORK CİTY
6-BERLİN
7-SİNGAPUR
8-BARSELONA
9-TOKYO
10-SİDNEY