Paslanmış kapı kollarını unutun! Tek fısla pırıl pırıl yapıyor

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Günlük hayatta sıkça kullandığımız kapı kolları zamanla paslanarak hem estetik açıdan kötü bir görüntü oluşturuyor hem de kullanımı zorlaştırıyor.

Özellikle nemli ve havasız ortamlarda bulunan metal kapı kolları, oksidasyon nedeniyle paslanmaya daha yatkın hale geliyor.

Ancak kapı kollarındaki paslardan doğal yöntemlerle kurtulabilirsiniz.

Üstelik tek fıs yetiyor. İşte kapı kollarını yeni gibi yapan yöntem…

KAPI KOLLARI PIRIL PIRIL OLACAK

Paslanmaz çeliği temizlerken sert süngerler, aşındırıcı kimyasallar veya klor içeren ürünlerden kaçınmalısınız.

Bu tür malzemeler yüzeyde çizilmelere neden olabilir ve kapının parlaklığını kaybetmesine yol açabilir.

En iyi temizlik yöntemlerinden biri beyaz sirke kullanmaktır. Bir sprey şişesine beyaz sirke doldurun ve kapı kolunun yüzeyine sıkın.

Birkaç dakika bekledikten sonra yumuşak bir bezle silin. Sirke, kiri ve lekeleri etkili bir şekilde temizler ve parlatır.