Pastırma alarmı! Bakanlık uyardı: Listeria bakterisi tespit edildi

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'na bağlı Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi (FSIS), tüketicileri yakından ilgilendiren kritik bir uyarıda bulundu.

367.812 pound Oscar Mayer marka hindi pastırması, olası Listeria monocytogenes bulaşması nedeniyle geri çağrıldı.

Söz konusu ürünler, 24 Nisan ile 11 Haziran 2025 tarihleri arasında Güney Carolina’nın Newberry kentindeki Kraft Heinz tesisinde üretildi.

Listeria riski, yapılan laboratuvar testlerinin ardından ortaya çıkarken, Kraft Heinz gönüllü olarak geri çağırma sürecini başlattı.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Geri çağrılan ürünlerin tüketilmemesi gerektiği vurgulanırken, buzdolabı ya da dondurucuda bulunan ürünlerin derhal atılması ya da satın alındıkları marketlere iade edilmesi istendi.

FSIS, bu olayı gıda güvenliği açısından en ciddi kategori olan "Sınıf I geri çağırma" kapsamında değerlendirdi. Bu sınıflandırma, kontamine ürünlerin tüketilmesinin "ciddi sağlık sorunlarına" yol açabileceği anlamına geliyor.

Şu ana kadar herhangi bir hastalık bildirimi yapılmış değil. Ancak yetkililer, bu ürünleri tüketmiş olan kişilerin kendilerinde yüksek ateş, mide bulantısı, kas ağrısı, baş ağrısı veya ishal gibi semptomlar fark etmeleri durumunda gecikmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını tavsiye ediyor.