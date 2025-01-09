Pazarda 800, evde yapınca 50 lira! Bir kaşık sirke yetiyor…

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Mozzarella peyniri, pizza, makarna ve omletlerin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak sofralarımıza konuk oluyor.

Ancak marketlerdeki yüksek fiyatlar, bu lezzetli peyniri sıkça tüketmek isteyenlerin cebini yakabiliyor.

Mozzarella peynirini evde doğal ve ekonomik bir şekilde yapabilirsiniz. İki malzemeyle tadı aynı oluyor.

SÜT VE SİRKE YETİYOR

Evde mozarella peyniri yaparken tek ihtiyacınız olan malzemeler süt ve sirke!

Hem doğal hem de kaliteli bir mozzarella peynirine sahip olmanın yolu, adım adım hazırlayabileceğiniz bu tariften geçiyor.

Malzemeler:

1 bardak sirke

1/4 çay bardağı içme suyu

Tuz (isteğe bağlı)

İstediğiniz kadar süt

Yapılışı:

Sütü geniş bir tencereye dökün ve kısık ateşte 38-40°C sıcaklığa kadar ısıtın. Bu sıcaklık, peynirin düzgün bir şekilde kesilmesi için ideal. Bu sırada bir kapta sirke ve suyu karıştırın.

Süt sıcaklığa geldiğinde, sirke ve su karışımını ekleyin. Süt koyulaşmaya başladığında, tahta bir kaşıkla nazikçe karıştırın.

Karıştırmaya devam ederek, peynirin pıhtılaşmasını sağlayın. Ardından peyniri süzerek son şeklini verin.

Afiyet olsun!