Perdeye çengelli iğne takın, bakın ne oluyor...

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Gündelik hayatımızda basit bir yardımcı olarak gördüğümüz çengelli iğne, aslında sadece yırtıkları geçici olarak onarmak ya da kıyafetleri sabitlemek için kullanılmıyor.

Birçok kültürde çengelli iğne, iyi şansın ve kötü enerjiden korunmanın bir sembolü olarak da görülüyor.

Özellikle doğu kültürlerinde, nazardan korunmak için çengelli iğnelerin kıyafetlerin içine veya çocukların giysilerine takıldığı biliniyor.

Peki, evdeki perdelere çengelli iğne takmak ne işe yarıyor?

PERDEYE ÇENGELLİ İĞNE TAKIN

Birçok kültürde insanlar kötü ruhları veya negatif enerjiyi uzaklaştırmak için çengelli iğneyi takı veya aksesuar olarak takarlar.

Emniyet iğnelerinin koruyucu gücüne olan bu inanç, onların hem fiziksel hem de mecazi olarak eşyaları koruma ve zararları önleme ile olan ilişkisinden kaynaklanıyor olabilir.

Bazı kişiler evlerindeki perdelere çengelli iğne takarak evin negatif enerjisini temizler. Perdeye takılan çengelli iğnenin, kötü enerjileri temizlediğine, eve bolluk ve bereket getirdiğine inanılır.