Petekleri cayır cayır yakan yöntem! Hem üşümekten hem faturadan kurtulun...

Yağmur Dinç

Soğuk günlerde üşütmemek adına kaloriferleri köklüyorsanız, dikkat.

Faturanızda tasarruf sağlamak ve aynı zamanda ısınmak için daha pratik bir yöntem mevcut.

Peteklerinizi daha verimli bir şekilde çalıştırmak ve enerji tasarrufu sağlamak için, doğru sıcaklık ayarlarını yapmak, odanızı iyi yalıtmak ve peteklerin çevresini optimize etmek oldukça etkili yöntemlerdir.

Bu basit ama etkili ipuçlarıyla hem sıcak kalabilir hem de enerjiden tasarruf edebilirsiniz.

ZAMANLAYICI TAKIN

Peteklerinizi sürekli açık bırakmak yerine, bir zamanlayıcı veya akıllı termostat kullanarak ihtiyacınız olan zaman dilimlerinde ısınmalarını sağlayın.

Örneğin, evde olmadığınız saatlerde peteğin ısısını düşürüp, eve döneceğiniz zaman diliminde ısının arttığı bir programlama yapabilirsiniz.

Peteklerinizi 25-22°C arasında bir sıcaklıkta tutmak ideal olabilir. Her 1°C'lik sıcaklık farkı, enerji tüketimini %6-8 oranında etkileyebilir.