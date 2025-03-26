Peynir alırken dikkat! Ünlü peynir markası hakkında kırmızı alarm: Tüm marketlerden toplatılıyor

Haber Merkezi

Dünya genelinde gıda denetimleri devam ediyorken bir peynir markası hakkında daha kırmızı alarm verildi.

ABD’nin dört eyaletinde satışı yapılan ünlü peynir markasının rendelenmiş peynir ürününde yapılan denetimler sonucunda tüm marketlerden toplatılmasına karar verildi.

Yapılan denetimler sonucunda, o peynirler hakkında metal bulaşması olabileceği tespit edildi. Söz konusu denetimlerden sorumlu olan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Aldi mağazalarında satılan Happy Farms Colby Jazk markalı rendelenmiş peynir hakkında acil geri çağırma başlattı.

400 KASA PEYNİR TOPLANDI!

ABD’nin Connecticut, Michigan, Ohio ve Pennsylvania eyaletlerinde yer alan Aldi marketlerinde satılan Happy Farms Colby Jazk markalı 340 gramlık ürünlerin, 400 kasa olarak toplatıldığı bildirildi.

Geri çağrılan peynir paketlerinin son tüketim tarihleri 13 ve 14 Temmuz 2025 olarak açıklandı. FDA, söz konusu ürünü satın almış tüketicilere önemli uyarılarda bulundu.

Geri çağırmaya konu olan peynirin kesinlikle tüketilmemesi gerektiği belirtilirken, ürünü satın alanların mağazaya iade etmeleri ya da çöpe atmaları tavsiye edildi.

Ürünü tüketmiş olan ve herhangi bir sağlık sorunu yaşayan kişilerin de derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmaları önerildi.