Pi Coin'den müjde: Resmen fırladı! İşte Nisan 2025 fiyatı...

Yağmur Uçar

2025 Şubat'ta mainnet geçişini tamamlayan Pi Coin, bazı borsalarda fiyatı 1,97 dolara kadar yükseldi.

Ancak bu artış çok uzun sürmedi; aynı gün içinde 0,61 dolara kadar düşerek %60'tan fazla bir kayıp yaşandı.

Bu hızlı düşüş, çoğunlukla erken dönem yatırımcılarının kar satışlarından ve Pi Coin’in hala büyük borsalarda listelenmemiş olmasından kaynaklandığı belirtildi.

İYİCE DİBİ GÖRDÜ

Şubat ayında yaşanan dalgalanmaların ardından, Mart 2025'te Pi Coin daha da istikrarsız bir seyir izledi.

Fiyat, 0,60 dolar seviyesinin altına indi ve yatırımcı güveni ciddi şekilde sarsıldı.

Ayrıca Pi Coin, büyük borsalarda henüz resmi olarak işlem görmediği için işlem hacmi ve likidite de sınırlı kaldı.

NİSAN SÜRPRİZİ

Nisan ayına girilmesiyle birlikte Pi Coin fiyatında dikkat çekici bir toparlanma yaşandı.

Coin, 0,65 dolar seviyesine ulaşarak Mart ayındaki dipten %60’ın üzerinde bir artış kaydetti.

Analistlere göre bu fiyat hareketi, ilk ciddi düzeltmenin ardından gelen sağlıklı bir toparlanma olarak değerlendirilebilir.