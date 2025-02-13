Pi Coin'i olanlar yaşadı; O tarihte işe yarayacak!

Yağmur Uçar

Kripto para madenciliği ile ilgilenenler, "Pi Coin"in listelenmesini dört gözle bekliyor.

2019 senesinde başlayan Pi Network uzun yıllardır borsaya girmeye hazırlanıyor.

Mobil telefonlar üzerinden madencilik yapılan bu sistemin açık ağ geçişinin 2024 yılında olması planlanıyordu fakat ertelenmişti. Resmi lansman tarihi ise duyuruldu.

2019 senesinde Stanford Üniversitesi mezunları tarafından başlatılan Pi Coin için açık ağa geçiş tarihi belli oldu.

İŞTE LANSMAN TARİHİ

Pi Network Türkiye'den yapılan açıklamaya göre; Pi Coin, 20 Şubat'ta tarihi bir dönüm noktası yaşayacak.

Açıklamada şu sözler yer aldı:

20 Şubat 2025, 08:00 UTC (Türkiye saatiyle 11:00) – Pi Network, Açık Ağa geçiyor.. 6 yıl süren emek ve sabrın ardından büyük bir adım atıyor. Open Network ile Pi, merkeziyetsiz bir sistemin kapılarını aralıyor ve kendi sınırlarını aşarak global bir ağa dönüşüyor.

Bu sadece bir lansman değil, aynı zamanda Pi’nin gerçek dünya ile buluştuğu, blockchain teknolojisinin evrildiği an. Pi, merkeziyetsiz ekonominin yeni bir çağını başlatıyor.

Lansman tarihi duyurulan Pi Coin, açıklamanın ardından %80 artış göstererek 92 dolarak ulaştı.

Ana ağın devreye girmesinin ardından 100 doları geçeceği tahmin edildi.