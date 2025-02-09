Pil boş mu, dolu mu? Saniyeler içinde öğrenin!

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Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız pillerin bittiğini düşündüğümüzde, genellikle bir kenara koyar ya da başka bir cihazda denemeye çalışırız.

Ancak evimizde her zaman bir "avometre" bulunmadığı için pillerin doluluk durumunu ölçmek zor olabilir.

Neyse ki, bilim insanları bu konuda pratik bir yöntem geliştirdi!

TÜBİTAK Bilim Genç dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, pillerin dolu ya da boş olup olmadığını anlamanın en basit yolu zıplama testi.

PİLLERİN DOLU OLUP OLMADIĞINI ÖĞRENİN

Yapmanız gereken tek şey, pili sert bir yüzeye yaklaşık iki katı yüksekliğinden bırakmak.

Eğer pil zıplıyorsa büyük ihtimalle boştur, ancak yere düştüğünde sabit kalıyorsa doludur. Bunun nedeni, dolu pillerin içindeki jel yapının darbeyi emerek zıplamayı önlemesidir.

Bu yöntem sayesinde artık boş pilleri kolayca ayıklayabilir ve dolu olanları yeniden kullanabilirsiniz.