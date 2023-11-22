Pırıl pırıl için! Damacanaya bir gıdım atın, suyu dezenfekte ediyor... Damacanada bekleyen sular alkali özelliğini kaybetmeye başlarken, "ölü su" denilen kıvama ulaşıyor. Bu suyu canlandırmak için içine atmanız gerekeni açıklıyoruz.

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Ülkemizde evlerde en çok kullanılan su, damacana olarak satılanlar oluyor.

"Sucu" kültürünün oldukça yaygın olduğu mahallelerde bir telefonda 19 litrelik damacana kapınıza geliyor.

Damacana sular pratik olsa da, sağlık açısından bazı negatif noktaları olabiliyor.

Akmayan su durgun su yaklaşık olarak altı saat sonra ölür ve hepimiz damacana Su kullandığımız için maalesef ölü su içiyoruz.

Bekletilen suyun zamanla özelliğini kaybetmesi, kalitesini düşürüyor.

Damacana suyu daha faydalı hale getirmek için çeşitli tavsiyeler bulunuyor.

İşte en etkili yöntem...

Bir parça çıra

Damacana içine minicik nohut kadar çıra parçası atarsanız suyu steril etmiş olursunuz.

Bir saat sonra çırayı çıkararak kurutup sonrası için saklayabilirsiniz.

Çıralı su hem alkali hem de dezenfekte edilmiş olacaktır. Aynı zamanda diyabet, tansiyon, öksürük ve birçok sağlık sorunlarına faydalıdır.