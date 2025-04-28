Pişerken 1 Kaşık Ekleyin, Şekersiz ve Kıvamında Reçel Yiyin...

Yağmur Uçar

Kahvaltıda reçel, özellikle Türk mutfağında klasikleşmiş ve sevilen bir lezzettir.

Reçel; peynir, tereyağı, zeytin ve sıcak ekmekle birlikte sofraya renk ve tat katar. Tatlı ve ekşi aromaların dengesi, kahvaltının diğer tuzlu bileşenleriyle güzel bir uyum sağlar.

Yazın güzel meyveleri ile reçel yapmak isteyenler, sağlık açısından alternatiflere yöneliyor.

Özellikle şeker konusunda "şekersiz ve doğal" bir reçel yapmak isteyenler, bu tohuma yöneliyor.

1 KAŞIK CHİA TOHUMU EKLEYİN

Reçele chia tohumu eklemek, hem besin değerini artırmak hem de kıvamı doğal yollarla koyulaştırmak için harika bir fikirdir. Özellikle rafine şeker kullanmadan yapılan fit reçel ya da şekersiz meyve marmelatları için chia tohumu sıkça tercih edilir.

Örneğin çilekleri küçük bir tencerede kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Gerekirse biraz su ekleyebilirsiniz.

Çilekler yumuşayınca ezerek püre haline getirin.

Karışım hala sıcakken içine chia tohumlarını ekle ve iyice karıştırın.

Oda sıcaklığına gelene kadar beklet, ardından buzdolabında en az 1 saat dinlendirin. Chia tohumları jelleşecek ve reçel kıvam alacaktır.