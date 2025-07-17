Pişmiş yemek dolapta kaç gün saklanır? İşte gün gün saklama süreleri

Evde ya da dışarıda hazırlanan pişmiş yemeklerin buzdolabında ne kadar süreyle güvenle saklanabileceği merak ediliyor.

Sağlık açısından risk oluşturmaması için yemeklerin uygun koşullarda muhafaza edilmesi gerekiyor.

Uzmanlara göre, pişmiş yemekler buzdolabında genellikle 2 ila 4 gün arasında saklanabiliyor. Ancak bu süre, yemeğin içeriğine ve saklama koşullarına göre değişebiliyor.

Etli ve tavuklu yemeklerin 2-3 gün içinde tüketilmesi tavsiye edilirken, sebze yemekleri 3-4 güne kadar dayanabiliyor.

Çorba, pilav ve makarna gibi yiyecekler ise 3 gün boyunca buzdolabında güvenle saklanabilir.

Yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemesi ve soğuduktan sonra kapalı kaplarda buzdolabına kaldırılması gerektiği belirtiliyor.

Uzmanlar, kokusunda, görünümünde ya da tadında farklılık hissedilen yemeklerin tüketilmemesi gerektiği konusunda da uyarıyor. Aksi halde gıda zehirlenmeleri gibi sağlık sorunları yaşanabiliyor.