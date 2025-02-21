Pizzanın makasla kesilmesinin sebebi bakın neymiş...

Hüseyin Topuz

Pizza kesmek denildiğinde çoğumuzun aklına yuvarlak pizza kesicileri veya bıçaklar gelir.

Ancak son yıllarda birçok pizzacı ve gurme restoran, pizzayı makasla kesme yöntemini tercih ediyor.

İlk bakışta garip gelebilecek bu yöntem, aslında oldukça pratik ve pizzanın yapısını korumak açısından avantajlıdır.

Pizza'nın makasla kesilmesi, özellikle İtalyan ve gurme pizzacılarda sıkça tercih edilen bir yöntemdir

Peki, pizzayı makasla kesmenin sebepleri nelerdir ve bu yöntem neden giderek daha popüler hale geliyor? İşte pizza kesiminde makas kullanımının ardındaki nedenler...

Hamurun Yapısını Korur

Bıçak veya klasik pizza kesicileri hamuru ezebilir ve malzemeleri dağıtabilir. Makas ise yumuşak hamurlu pizzalarda bile şekli bozmadan düzgün kesim yapar.

Daha Kolay ve Pratik Kesim

Pizza kesiciyle keserken bazen birden fazla geçiş yapmak gerekir. Makas tek hamlede net bir kesim sağlar.

Sunum ve Estetik Avantajı

Makasla kesildiğinde pizza daha düzgün ve estetik görünür. Bazı pizzacılar, müşterilerin kendi dilimlerini istedikleri büyüklükte kesebilmesi için masalara makas koyar.

Malzemelerin Kaymasını Önler

Pizza bıçağı veya kesici ile kesildiğinde üst malzemeler kayabilir. Makas, özellikle bol malzemeli pizzalarda bu sorunu azaltır.

İtalyan Geleneği

Roma tarzı pizzacılarda (Pizza al Taglio) makasla kesim yaygındır. Bu yöntem, pizzanın istenilen boyutta kesilmesini sağlar.