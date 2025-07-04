PKK silah bıraktı mı, ne zaman bırakacak? O tarih işaret edildi!

"Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı almasını sağladı.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve terörist başı Abdullah Öcalan’ın açıklamaları sonrası terör örgütü PKK, 12 Mayıs’ta kendini feshettiğini duyurdu.
Süreçte artık yeni bir aşamaya geçilirken PKK resmen silah bırakma sürecinin başlayacağı dile getirildi.
"PKK ne zaman silah bırakacak" sorusunun yanıtı ise DEM Parti'den geldi.
PKK NE ZAMAN SİLAH BIRAKACAK
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütünün önümüzdeki hafta silah bırakmaya ilişkin adım atacağını söyleyerek, "Birkaç gün içerisinde Öcalan'dan söz konusu gelişmeyle ilgili bir açıklama gelmesini bekliyoruz" dedi.
Tahminlere göre ise örgüt mensupları basın önünde düzenlenecek törende silahlarını bırakacak.
Ayrıca, tamamı bir anda silah bırakmayacak. Gruplar belirli bir takvim içerisinde silahlarını teslim edecek.
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