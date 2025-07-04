PKK silah bıraktı mı, ne zaman bırakacak? O tarih işaret edildi! Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yeni bir aşamaya daha geçiliyor. PKK'nın silah bırakması beklenirken, tarih de geldi. Peki; PKK ne zaman silah bırakacak? İşte DEM Parti'den açıklama...