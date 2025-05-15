Play-off heyecanı başlıyor! Nefes kesecek 2 maç TRT Spor'da şifresiz!

Haber Merkezi
Trendyol 1. Lig'de Play-off heyecanı başlıyor.
Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Trendyol Süper Lig'e yükselecek 3. takım merak ediliyor.
Format gereği sezonu 3. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük doğrudan play-off finaline yükseldi.
Play-off eşleşmeleri ise İstanbulspor - Boluspor ve Erzurumspor FK - Bandırmaspor şeklinde oluştu.
Bu iki eşleşmenin galipleri yarı finalde karşılaşacak ve mücadeleyi kazanan takım play-off finalinde Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.
İşte maç programı...
15 Mayıs Perşembe
16:00 Bandırmaspor - Erzurumspor (TRT Spor)
20:00 İstanbulspor - Boluspor (TRT Spor)