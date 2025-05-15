Play-off heyecanı başlıyor! Nefes kesecek 2 maç TRT Spor'da şifresiz!
Haber Merkezi

Trendyol 1. Lig'de Play-off heyecanı başlıyor.

Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Trendyol Süper Lig'e yükselecek 3. takım merak ediliyor.

Format gereği sezonu 3. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük doğrudan play-off finaline yükseldi.

Play-off eşleşmeleri ise İstanbulspor - Boluspor ve Erzurumspor FK - Bandırmaspor şeklinde oluştu.

Bu iki eşleşmenin galipleri yarı finalde karşılaşacak ve mücadeleyi kazanan takım play-off finalinde Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.

İşte maç programı...

15 Mayıs Perşembe

16:00 Bandırmaspor - Erzurumspor (TRT Spor)

20:00 İstanbulspor - Boluspor (TRT Spor)

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Hüseyin Topuz
Seo Editor