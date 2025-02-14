PlayStation kullanıcıları müjde! Tazminat ödemesi yapılacak

Haber Merkezi

PlayStation üreticisi Sony aleyhine İngiltere’de açılan 5 milyar sterlinlik dava gündemde büyük bir yankı uyandırdı.

8 milyondan fazla PlayStation kullanıcısının kaderini belirleyecek olan davanın gerekçesi olarak, Sony'nin PlayStation Store'daki fiyat politikalarının kullanıcıları mağdur ettiği ve tekel oluşturduğu iddiası yer alıyor.

Davanın Sony aleyhinde sonuçlanması durumda şirket milyonlarca kullanıcısına 562 pounda yani 25 bin 315 TL’ye kadar tazminat ödemek zorunda kalacak.

TEKEL OLUŞTURUYOR!

Söz konusu olayda davacılar, Sony'nin PlayStation Store'da dijital oyun ve ek içerik satışında tekel oluşturduğunu, bu sayede oyun fiyatlarını yapay olarak yüksek seviyede tuttuğunu, geliştiricilere ve yayıncılara katı şartlar koyarak fiyatların düşmesini engellediğini öne sürdü.

Davanın kazanılması durumunda ise, 19 Ağustos 2016 ile 19 Ağustos 2022 tarihleri arasında PlayStation kullanan herkes otomatik olarak tazminat alma hakkına sahip olacak.

Tazminat miktarı 67 ila 562 pound arasında değişecek ve kullanıcıların herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmayacağı belirtildi.

Mahkeme öncesinde taraflar arasında bir uzlaşma sağlanamazsa, davanın 2 Mart 2026'da başlayacağı ve duruşmaların ise yaklaşık 8 hafta süreceği belirtiliyor.