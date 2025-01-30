Portakalın Çekirdeklerini Atmayın! Bakın Ne İşinize Yarayacak...

Yağmur Dinç

C vitamini deposu portakal, turuncu rengiyle tezgahları süslüyor.

Kışın bol bol portakal tüketen, hastalık yüzü görmüyor.

Portakal, kendisi kadar kabuk ve çekirdekleriyle de şifa deposu.

Portakal çekirdekleri, doğal temizleyici özellikleri ile biliniyor.

Genellikle portakal çekirdekleri, içerdiği bazı bileşenler sayesinde antimikrobiyal ve antibakteriyel özelliklere sahip oluyor.

İşte portakal çekirdeklerinin faydaları...

Portakal çekirdeklerinden yapılan doğal temizleyiciler, mikropları öldürmeye yardımcı olabilir ve kötü kokuları giderme konusunda etkili olabilir.

10-15 portakal çekirdeğini bir kaba koyun ve üzerine bir miktar su ekleyin. Çekirdekleri 10-15 dakika kaynatın. Kaynadıktan sonra, suyu süzün ve bir sprey şişesine koyun.

Bu karışımı, özellikle yüzey temizliği için kullanabilirsiniz. Yüzeylere sprey yapıp bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.

Portakal çekirdeklerini ezip, üzerlerine bir miktar zeytinyağı veya diğer taşıyıcı yağları ekleyin.

Karışımı güneş ışığında bir hafta kadar bekletin ve ardından yağını süzüp kullanabilirsiniz. Bu yağ, doğal bir temizlik ve dezenfeksiyon amacıyla kullanılabilir.