Porto – Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Yeni sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen Porto ve Atletico Madrid, sezon öncesi hazırlık programları kapsamında karşı karşıya geliyor.

Avrupa futbolunun iki önemli temsilcisi, form durumlarını görmek ve taktiksel planlarını sahaya yansıtmak için bu özel maçta buluşacak.

Teknik direktörler, oyuncularının fiziksel ve mental durumunu test ederken, futbolseverler de sezon öncesi bu önemli karşılaşmada yıldız isimleri yeniden izleme fırsatı bulacak.

Porto – Atletico Madrid karşılaşmasının tarihi, saati ve yayın bilgileri belli oldu.

PORTO - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN?

3 Ağustos 2025 Pazar akşamı saat 21.00’de başlayacak mücadele, Portekiz’in ünlü mabedi Estádio do Dragão’da oynanacak.

Karşılaşma, Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.