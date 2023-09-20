Potada stresli anlar! 19 Eylül MasterChef eleme adayları seyircileri şaşırttı MasterChef All Star'da dün akşam kaybeden takım stresli anlar yaşadı. Takım arasındaki uyuşmazlık potaya da yansıdı. Bakın dün akşam hangi yarışmacılar eleme potasına girdi...

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Türkiye'nin sevilen yemek yarışması MasterChef All Star’da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşti.

Mavi ve Kırmızı takım, haftanın ilk oyununda karşı karşıya geldi ve yaratıcılıklarını sergileyerek zorlu bir mücadele yaşadı.

Haftanın ilk oyununda Mavi ve Kırmızı takım, şeflerin isteği üzerine 7 farklı eski Türk yemeklerini yaratıcı bir şekilde sundu.

Zorlu yemek oyununun sonunda ise kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık yarışına girdi. Bu yarışta, takım üyeleri yaratıcı tabaklar hazırlamak için yeteneklerini sergiledi.

Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Dokunulmazlık oyununda açık ara farkla kaybeden takım kırmızı takım oldu. Yarışmacılar kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oynadı.

Birbirinden yaratıcı tabaklar arasında şefler birinciyi seçti ve Esra bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Ardından yapılan oylama sonucu kırmızı takımdan 2 yarışmacı eleme potasına girdi.

MasterChef All Star 19 Eylül eleme adayları

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Esra, ilk eleme adayı olarak kaptan Kerem'i çıkardı. Yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı Dilara oldu.