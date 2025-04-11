Promosyon rekoru kırıldı! 105 bin TL ödeme yapacaklar

Haber Merkezi

Kamu çalışanlarının yakından takip ettiği maaş promosyonları ile ilgili son dakika gelişmesi Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü.

Ankara Valiliği, personeli için imzaladığı yeni promosyon anlaşmasıyla tüm zamanların rekorunu kırdı. Valilik ile banka arasında varılan mutabakat kapsamında çalışanlara tam 105.000 TL ödeme yapılacak!

Bu dev anlaşmayla birlikte daha önce Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından imzalanan 100 bin TL’lik promosyon rekoru da geride bırakıldı.

Promosyonlar konusunda yaşanan bu tarihi gelişme, diğer kamu kurumlarında da beklentileri yükseltti. Başvuru şartları ve ödeme detayları ise netleşti. Şartları sağlayanların promosyonu anında hesaplara yatırılacak.

PROMOSYONDA ZİRVEYİ GÖRDÜ!

Ankara Valiliği ile ilgili banka arasında varılan mutabakat sonucunda, valilik personeline tek seferde ve peşin olarak tam 100.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacağı paylaşıldı.

Bununla da kalmayan anlaşma kapsamında, çalışanlara ayrıca 5.000 TL değerinde para puan da verilecek.

Bununla birlikte Ankara Valiliği personelinin hesaplarına yansıyacak toplam promosyon tutarı 105.000 TL gibi rekor bir seviyeye ulaşmış olacak.