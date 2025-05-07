PSG - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalin son bileti bu gece sahibini buluyor.

Yarı finalin rövanş mücadelesinde Paris Saint Germain, sahasında Arsenal’i ağırlıyor.

İngiltere’de oynanan ilk karşılaşmayı 1-0’lık skorla kazanan Fransız temsilcisi, rövanş öncesinde önemli bir avantajın sahibi. Geçtiğimiz sezon finalin kapısından dönen PSG, bu kez işi evinde bitirerek Almanya’daki büyük finale adını yazdırmak istiyor.

Arsenal cephesinde ise tarihi bir motivasyon var. Kuzey Londra temsilcisi, tam 19 yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi finaline yükselme hayaliyle sahaya çıkacak.

Peki, PSG – Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Maç şifresiz mi izlenecek?

PSG - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Arsenal yarı final rövanş maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak.

Dev mücadele TRT 1’den naklen yayınlanacak.

PSG - Arsenal yarı final rövanş maçını canlı izlemek için tıklayınız.

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli.