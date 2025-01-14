QNB talimat verdi: Enpara devrediliyor

Yağmur Dinç

QNB Bank A.Ş. (QNBTR) tarafından 13 Ocak 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde “Enpara Bank A.Ş. kısmi bölünme hk. yetkilendirme” hakkında açıklama yapıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile diğer resmi kurumlara başvuruların yapılacağı ve işlemlerin devam edeceği ifade edildi.

AÇIKLAMA GELDİ

Banka'dan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Bankamız bünyesindeki "http://enpara.com" bankacılık hizmetlerinin kısmi bölünmeyoluyla Enpara Bank A.Ş.'ye devredilmesi amacıyla 5411 sayılı BankacılıkKanunu ve 01.11.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Birleşme,Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik" uyarınca BankacılıkDüzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve ilgili diğer resmi kurumlara gereklibaşvuruların yapılması ve bu hususta diğer işlemlerin yerine getirilmesiniteminen Bankamız Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. "